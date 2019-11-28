Татьяна Гаранина подвела итоги Года театра
На заседании регионального правительства министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина подвела итоги Года театра.
"В Год театра все творческие мероприятия были объединены в рамках масштабного творческого проекта «Саратовская область – театральная планета». Все учреждения культуры и искусства области приняли активное участие в проведении и реализации разнообразных мероприятий.
В этот период прошло много интересных и полезных событий. Среди них:Всероссийский «Театральный марафон», II Всероссийская акция «Культурный минимум» с бесплатным показом спектаклей для детей и взрослых, «Ночь искусств», «День театра».
В Год театра возник новый проект - фестиваль «Уроки Табакова», в котором органично соединились культурно - образовательное направление и показ спектаклей профессиональных столичных театров.
Свою достойную нишу занял Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье» в г.Балашове. В этом году мероприятие прошло уже в третий раз. Ежегодно в нем принимают участие не менее 17 театров, среди которых как ведущие столичные коллективы, так и театры Прихоперских территорий, а также нашего региона.
К фестивальной деятельности в Год театра подключился и театральный институт Саратовской государственной консерватории им.Л,В.Собинова. В конце ноября здесь прошел молодежный театральный фестиваль имени народной артистки СССР Валентины Александровны Ермаковой.
В конце года стартует еще один новый фестиваль в драматическом театре города Вольска – межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».
В Год театра детской театральной студии в ТЮЗе присвоено имя Олега Павловича Табакова. Главное в деятельности студии - приобщение детей к театральному искусству, повышение его роли в эстетическом воспитании молодого поколения, а также выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи.
В плане развития творческих связей между театрами и музеями России, пропаганды деятельности театральных художников реализован проект «Выставка театральных художников Саратовской области». В рамках проекта прошли две выставки – в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина (Москва) и Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева. Всего было представлено около 200 работ, среди которых: макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши.
Саратовская область приняла самое активное участие в проведении фестиваля «Театральное Приволжье».
В рамках федеральных проектов театрами малых городов и детскими театрами в 2019 году было поставлено 16 новых спектаклей.
Театры активно работают с федеральным гастрольным центром, участвуют во всех направлениях федеральной программы «Большие гастроли».
Саратовский академический театр оперы и балета принял участие в четвертом фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» в Москву. 30 октября на Новой сцене Государственного Академического Большого театра России был показан балета «Вешние воды» В.Кобекина.
Всего за 2019 год поставлено 58 спектаклей. Кроме того, Саратовский академический театр оперы и балета получил федеральную поддержку на постановку балета «Щелкунчик» П.Чайковского.
В рамках Года театра расширилась гастрольная деятельность по муниципальным районам области. Особое внимание уделено отдаленным районам. За 11 месяцев 2019 года состоялось свыше 540 спектаклей и концертов, обслужено более 73 тысяч зрителей.
15 ноября завершен прием заявок на конкурс для журналистов и блогеров «Саратов театральный». Победители будут награждены дипломом и денежной премией Губернатора Саратовской области на церемонии закрытия Года театра, который пройдет 18 декабря в Саратовском академическом театре юного зрителя им.Ю.П.Киселева.
В Год театра решен вопрос о проведении ремонтно – реставрационных работ Саратовского академического театра оперы и балета и выделении финансирования в начале 2020 года. Предусмотрены средства на капитальный ремонт Саратовского театра кукол «Теремок» в рамках национального проекта «Культура». Также принято решение о реконструкции Малой сцены ТЮЗа Киселева", - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.