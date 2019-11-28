Татьяна Гаранина подвела итоги Года театра

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"В Год театра все творческие мероприятия были объединены в рамках масштабного творческого проекта «Саратовская область – театральная планета». Все учреждения культуры и искусства области приняли активное участие в проведении и реализации разнообразных мероприятий.В этот период прошло много интересных и полезных событий. Среди них:Всероссийский «Театральный марафон», II Всероссийская акция «Культурный минимум» с бесплатным показом спектаклей для детей и взрослых, «Ночь искусств», «День театра».В Год театра возник новый проект - фестиваль «Уроки Табакова», в котором органично соединились культурно - образовательное направление и показ спектаклей профессиональных столичных театров.Свою достойную нишу занял Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье» в г.Балашове. В этом году мероприятие прошло уже в третий раз. Ежегодно в нем принимают участие не менее 17 театров, среди которых как ведущие столичные коллективы, так и театры Прихоперских территорий, а также нашего региона.К фестивальной деятельности в Год театра подключился и театральный институт Саратовской государственной консерватории им.Л,В.Собинова. В конце ноября здесь прошел молодежный театральный фестиваль имени народной артистки СССР Валентины Александровны Ермаковой.В конце года стартует еще один новый фестиваль в драматическом театре города Вольска – межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».В Год театра детской театральной студии в ТЮЗе присвоено имя Олега Павловича Табакова. Главное в деятельности студии - приобщение детей к театральному искусству, повышение его роли в эстетическом воспитании молодого поколения, а также выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи.В плане развития творческих связей между театрами и музеями России, пропаганды деятельности театральных художников реализован проект «Выставка театральных художников Саратовской области». В рамках проекта прошли две выставки – в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина (Москва) и Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева. Всего было представлено около 200 работ, среди которых: макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши.Саратовская область приняла самое активное участие в проведении фестиваля «Театральное Приволжье».В рамках федеральных проектов театрами малых городов и детскими театрами в 2019 году было поставлено 16 новых спектаклей.Театры активно работают с федеральным гастрольным центром, участвуют во всех направлениях федеральной программы «Большие гастроли».Саратовский академический театр оперы и балета принял участие в четвертом фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» в Москву. 30 октября на Новой сцене Государственного Академического Большого театра России был показан балета «Вешние воды» В.Кобекина.Всего за 2019 год поставлено 58 спектаклей. Кроме того, Саратовский академический театр оперы и балета получил федеральную поддержку на постановку балета «Щелкунчик» П.Чайковского.В рамках Года театра расширилась гастрольная деятельность по муниципальным районам области. Особое внимание уделено отдаленным районам. За 11 месяцев 2019 года состоялось свыше 540 спектаклей и концертов, обслужено более 73 тысяч зрителей.15 ноября завершен прием заявок на конкурс для журналистов и блогеров «Саратов театральный». Победители будут награждены дипломом и денежной премией Губернатора Саратовской области на церемонии закрытия Года театра, который пройдет 18 декабря в Саратовском академическом театре юного зрителя им.Ю.П.Киселева.В Год театра решен вопрос о проведении ремонтно – реставрационных работ Саратовского академического театра оперы и балета и выделении финансирования в начале 2020 года. Предусмотрены средства на капитальный ремонт Саратовского театра кукол «Теремок» в рамках национального проекта «Культура». Также принято решение о реконструкции Малой сцены ТЮЗа Киселева", - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.