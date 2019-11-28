систему здравоохранения Саратовской области удалось привлечь около 1800 молодых медработников за два года
В ходе сегодняшнего заседания регионального правительства министр здравоохранения области Наталья Мазина доложила о кадровом обеспечении региональной системы здравоохранения.
Она отметила, что это направление является одним из приоритетных в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».
Комплекс мер, направленных на повышение кадрового обеспечения, включает 3 основных направления:
- определение потребности в медицинских кадрах;
- профессиональная и дополнительная подготовка медицинских кадров;
- меры материального стимулирования и социальной поддержки.
В медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области и минздраву России, работает более 9 тыс. врачей и 20 тыс. средних медработников.
За 9 месяцев 2019 г. отмечается положительная динамика в укомплектовании врачами и средними медработниками первичного звена здравоохранения.
За 2018 и 2019 гг. в медицинских организациях увеличился удельный вес молодых специалистов – врачей (12,5%) и средних медработников (11%) (на 01.01.2018 г. – 11,9% и 10,3% соответственно). Удельный вес медработников пенсионного возраста остался практически на уровне 2018 г.