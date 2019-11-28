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систему здравоохранения Саратовской области удалось привлечь около 1800 молодых медработников за два года

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В ходе сегодняшнего заседания регионального правительства министр здравоохранения области Наталья Мазина доложила о кадровом обеспечении региональной системы здравоохранения.

Она отметила, что это направление является одним из приоритетных в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

Комплекс мер, направленных на повышение кадрового обеспечения, включает 3 основных направления:

- определение потребности в медицинских кадрах;

- профессиональная и дополнительная подготовка медицинских кадров;

- меры материального стимулирования и социальной поддержки.

В медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области и минздраву России, работает более 9 тыс. врачей и 20 тыс. средних медработников.

За 9 месяцев 2019 г. отмечается положительная динамика в укомплектовании врачами и средними медработниками первичного звена здравоохранения.

За 2018 и 2019 гг. в медицинских организациях увеличился удельный вес молодых специалистов – врачей (12,5%) и средних медработников (11%) (на 01.01.2018 г. – 11,9% и 10,3% соответственно). Удельный вес медработников пенсионного возраста остался практически на уровне 2018 г.