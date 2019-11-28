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В Саратове состоится круглый стол и открытие выставки театральных художников

Новости
В Саратове состоится круглый стол и открытие выставки театральных художников

Сегодня стартует заключительный этап межрегионального проекта «Выставка театральных художников Саратовской области», приуроченного к Году театра в России и поддержанного грантом Министерства культуры РФ.

В 14.00 в Саратовском театре оперы и балета пройдет круглый стол «История театральной сценографии в городах Поволжья», в котором примут участие старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, заслуженный работник культуры РФ Елена Грушвицкая, старший научный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Мария Липатова, представители пензенских театров, театральные художники Саратова и области.

В 16.00 в Радишевском музее состоится торжественное открытие выставки, представляющей собой самую масштабную за последние десятилетия экспозицию творчества саратовских театральных художников. Всего более 250 работ, охватывающих почти столетний период профессиональной сценографии в нашем городе. Среди экспозиционеров – театры оперы и балета, драмы, юного зрителя, оперетты, кукол «Теремок», «Версия» и театральные коллективы Саратовской филармонии, а также Балаковский, Балашовский и Вольский драматические театры.

Выставка продлится до 12 января 2020 г. и будет интересна как профессиональным художникам, арт-деятелям, так и любителям художественного творчества, и театралам.