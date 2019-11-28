Госдолг Саратовской области снижен на 1,25 миллиарда рублей
27 ноября 2019 года произведено погашение основного долга по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 1,25 млрд рублей.
Обязательства перед федеральным бюджетом исполнены своевременно. Источником для погашения послужили собственные доходы областного бюджета. В результате, объем государственного внутреннего долга области снизился на указанную величину и составил 46,54 млрд рублей, в том числе: банковские кредиты 16,77 млрд рублей, бюджетные кредиты 24,77 млрд рублей и государственные ценные бумаги 5 млрд рублей.
Экономия расходов на обслуживание государственного долга области за счет отказа от привлечения банковских кредитов оценивается в 7,8 млн рублей в месяц.