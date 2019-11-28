С сегодняшнего дня начнется движение автобусов по маршруту № 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин»
По результатам открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Саратовской области, проведенного министерством транспорта и дорожного хозяйства области на маршруте пригородного сообщения № 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин» определен перевозчик – участники договора простого товарищества ООО «ВИКомп +» и ОАО «Пассажиртранс – 1».
Так, с 28 ноября 2019 года движение автобусов по маршруту
№ 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин» будет осуществляться ежедневно согласно следующему расписанию:
№ 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин»
Отправление автобусов от остановочного пункта «Энгельс КП»:
Отправление автобусов от остановочного пункта «Аэропорт «Гагарин»:
05-30 час.; 09-30 час.; 13-30 час.; 17-30 час.
07-00 час.; 11-00 час.; 15-00 час.; 19-00 час.