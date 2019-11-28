28 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:28 | 28 ноября
В Саратове состоится круглый стол и открытие выставки театральных художников
10:36 | 28 ноября
Госдолг Саратовской области снижен на 1,25 миллиарда рублей
09:49 | 28 ноября
С сегодняшнего дня начнется движение автобусов по маршруту № 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин»
09:00 | 28 ноября
В Вольске впервые пройдёт Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ»
17:30 | 27 ноября
В музее краеведения презентуют передвижную интерактивную выставку «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу»
16:52 | 27 ноября
Интерлизинг открыла офис в столице Татарстана
15:45 | 27 ноября
Зафиксирован рост основных показателей продаж дискаунтера «Ситилинк»
14:09 | 27 ноября
Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году
13:18 | 27 ноября
Молодежное правительство Саратовской области победило в конкурсе "Проектный Олимп"
13:18 | 27 ноября
В Саратове состоится праздничный органный концерт "Рождественская сказка"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

С сегодняшнего дня начнется движение автобусов по маршруту № 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин»

Новости


По результатам открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Саратовской области, проведенного министерством транспорта и дорожного хозяйства области на маршруте пригородного сообщения № 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин» определен перевозчик – участники договора простого товарищества ООО «ВИКомп +» и ОАО «Пассажиртранс – 1».

Так, с 28 ноября 2019 года движение автобусов по маршруту
№ 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин» будет осуществляться ежедневно согласно следующему расписанию:

№ 444 «Энгельс КП - Аэропорт «Гагарин»

Отправление автобусов от остановочного пункта «Энгельс КП»:

Отправление автобусов от остановочного пункта «Аэропорт «Гагарин»:

05-30 час.; 09-30 час.; 13-30 час.; 17-30 час.

07-00 час.; 11-00 час.; 15-00 час.; 19-00 час.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код