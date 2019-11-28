В Вольске впервые пройдёт Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ»
С 8 по 12 декабря 2019 года в г. Вольске пройдёт I Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».
9 спектаклей для детей и взрослых представят на Вольской сцене артисты лучших профессиональных театральных коллективов Саратовской, Пензенской, Самарской и Волгоградской областей.
Учредителями фестиваля являются министерство культуры Саратовской области и драматический театр города Вольска.
Конкурсная программа включает показ детских и новогодних спектаклей для всей семьи, интермедий и инсталляций. Победители будут определяться в 10 номинациях:
-Лучший спектакль»;
-«Лучший режиссёр»;
-«Лучший художник»;
-«Лучшее музыкальное оформление спектакля»;
- «Лучшая женская роль первого плана»;
-«Лучшая женская роль второго плана»;
-«Лучшая мужская роль первого плана»;
-«Лучшая мужская роль второго плана»;
-«Лучшая интермедия»;
-«Лучшая инсталляция».
Оценивать конкурсантов будет жюри из ведущих театральных деятелей Москвы и регионов России.
Итоги конкурсной программы будут подведены в заключительный день фестиваля, 12 декабря 2019 года.