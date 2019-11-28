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В Вольске впервые пройдёт Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ»

Новости


С 8 по 12 декабря 2019 года в г. Вольске пройдёт I Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».

9 спектаклей для детей и взрослых представят на Вольской сцене артисты лучших профессиональных театральных коллективов Саратовской, Пензенской, Самарской и Волгоградской областей.

Учредителями фестиваля являются министерство культуры Саратовской области и драматический театр города Вольска.

Конкурсная программа включает показ детских и новогодних спектаклей для всей семьи, интермедий и инсталляций. Победители будут определяться в 10 номинациях:

-Лучший спектакль»;

-«Лучший режиссёр»;

-«Лучший художник»;

-«Лучшее музыкальное оформление спектакля»;

- «Лучшая женская роль первого плана»;

-«Лучшая женская роль второго плана»;

-«Лучшая мужская роль первого плана»;

-«Лучшая мужская роль второго плана»;

-«Лучшая интермедия»;

-«Лучшая инсталляция».

Оценивать конкурсантов будет жюри из ведущих театральных деятелей Москвы и регионов России.

Итоги конкурсной программы будут подведены в заключительный день фестиваля, 12 декабря 2019 года.
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