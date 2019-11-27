В музее краеведения презентуют передвижную интерактивную выставку «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу»

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Проект выставки вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных проектов военно-исторической тематики, который проводило Российское военно-историческое общество.Основу выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, составили агитационные плакаты 1941 – 1945 годов из музейной коллекции. Их можно назвать художественной летописью того времени, настолько точно и оперативно реагировали они на события на фронте и в тылу. Почти все представленные плакаты выпущены в Саратове областным государственным издательством «Саратовоблгиз» и городским комитетом ВКП(б).Выставка содержит документы и фотографии саратовцев – участников сражений на всех фронтах, в том числе Героев Советского Союза В.В. Талалихина, И.В. Панфилова, В.Г. Клочкова, Н.М. Скоморохова, Р.Е. Ароновой и др. Рассказывается о фронтовом кинооператоре, нашем земляке Д.М. Ибрагимове, включённом в группу военных кинооператоров. Он вёл съёмки воздушных боёв в дни Сталинградской битвы, во время сражений в Польше, Германии, на Дальнем Востоке.Тема единства тыла и фронта – одна из ведущих в героических плакатах. Показаны плакаты, отражающие важность работы в тылу, а также фотографии инициаторов патриотических починов: сбора средств на постройку боевой техники, сбора теплых вещей для фронта. Представлены материалы о передовых рабочих и колхозниках, фотографии фронтовых бригад, рабочих-тысячников, копии наградных материалов. Плакаты и фотографии рассказывают о буднях саратовских госпиталей, о донорском движении.Ряд материалов рассказывает о саратовских художниках – авторах плакатов. Выставку дополняют реплики музейных предметов: самолета Як-1, киноаппарата «Аймо», лопаты-миномета. Представлены две мини-диорамы: «В цехе саратовского завода» и «Полевая кухня саратовского котельного завода на фронте».