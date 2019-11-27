27 ноября 2019 СРЕДА
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17:30 | 27 ноября
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16:52 | 27 ноября
Интерлизинг открыла офис в столице Татарстана
15:45 | 27 ноября
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14:09 | 27 ноября
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13:18 | 27 ноября
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13:18 | 27 ноября
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11:38 | 27 ноября
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10:45 | 27 ноября
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09:49 | 27 ноября
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Интерлизинг открыла офис в столице Татарстана

Новости
Интерлизинг открыла офис в столице Татарстана


В Приволжском федеральном округе компания Интерлизинг в ноябре 2019 года открыла четвертый по счету офис. В этот раз офис появился в столице Татарстана – городе Казани. Событие прокомментировал региональный директор Приволжского федерального округа компании Интерлизинг Александр Борисенко. По его словам, Интерлизинг продолжает синергию Банка Уралсиб и компании Интерлизинг в ходе развития в стране лизинга.

Для рынка Татарстана компания Интерлизинг предлагает скоринговый продукт с двумя программами – «Экспресс» и «Стандарт». Первая позволит реализовать сделку до 30 млн рублей в течение 3-х дней, вторая – приобрести в течение 7 дней предмет лизинга до 500 млн рублей. На ближайшие два месяца Интерлизинг предлагает для новых клиентов Республики Татарстан и клиентов Банка Уралсиб специальные предложения и скидки.

До конца 2020 года компания намерена расширить географию своего присутствия и довести количество своих офисов на территории Росси до 25.