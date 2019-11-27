Зафиксирован рост основных показателей продаж дискаунтера «Ситилинк»

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Специалисты «Ситилинк» отмечают: в интернет-магазине количество заказов выросло на 23%, общий оборот компании вырос на 23,8%, оборот по сайту – на 21,4% и составил 60,3 млрд рублей. Это отвечает тенденции всего рынка, на котором средний чек вырос по сравнению с прошлым годом на 5%, количество заказов увеличилось на 16%. За год покупатели интернет-магазинов бытовой техники и электроники сделали 39,1 млн заказов на сумму 368 млрд рублей.Еще цифры от «Ситилинка»: 39% пользователей сайта – аудитория в возрасте 25-34 лет, среди которой преобладают мужчины – 70%, женщины – 30%. Почти на 46% увеличился трафик на сайт интернет-магазина, более чем на 83% вырос трафик мобильный.По словам директора розничной сети «Ситилинк» Александра Лозовского, компания не намерена сдавать позиции в продажах. Дискаунтер продолжит для сохранения лидерства среди российских конкурентов расширять ассортимент и улучшать сервис.