27 ноября 2019 СРЕДА
Новости
17:30 | 27 ноября
В музее краеведения презентуют передвижную интерактивную выставку «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу»
16:52 | 27 ноября
Интерлизинг открыла офис в столице Татарстана
15:45 | 27 ноября
Зафиксирован рост основных показателей продаж дискаунтера «Ситилинк»
14:09 | 27 ноября
Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году
13:18 | 27 ноября
Молодежное правительство Саратовской области победило в конкурсе "Проектный Олимп"
13:18 | 27 ноября
В Саратове состоится праздничный органный концерт "Рождественская сказка"
11:38 | 27 ноября
В области стартовал проект «Архитектурный Саратов: связь через века"
10:45 | 27 ноября
Во всех районах Саратовской области проходят межведомственные рейды по противопожарной безопасности
09:49 | 27 ноября
Госдолг Саратовской области снижен на 165,3 миллиона рублей
09:00 | 27 ноября
В Саратове состоится премьера туристического маршрута "Федор Шехтель и русский модерн"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году

Новости


Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году

Наибольшее число голосов жители отдали за реконструкцию площади им. Кирова С.М.

Сегодня, 26 ноября 2019 года, на заседании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 гг. национального проекта «Жилье и городская среда» огласили результаты рейтингового голосования.

Напомним, сделать свой выбор смогли жители Саратова в возрасте от 14 лет и старше. Независимо от места прописки жители могли проголосовать в любом районе города за один или несколько дизайн-проектов территорий.

В бюллетенях были представлены 14 объектов, которые могут быть реконструированы в следующем году. И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталия Даниленко озвучила результаты рейтингового голосования, которое состоялось 22 ноября.
Активные саратовцы посещали счетные участки – всего в голосовании участвовали более 27 тысяч человек.

По итогам рейтингового голосования почти 8,5 тысяч человек отдали свои голоса за реконструкцию площади им. Кирова С.М., более 7 тысяч – за Набережную Космонавтов, более 6 тысяч – за Парк поселка СПЗ-3 (ул. им. Расковой М.М.). Далее расположены в рейтинге площадь перед ДК «Россия» и Парк у пруда Семхоз.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код