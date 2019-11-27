Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году
Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году
Наибольшее число голосов жители отдали за реконструкцию площади им. Кирова С.М.
Сегодня, 26 ноября 2019 года, на заседании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 гг. национального проекта «Жилье и городская среда» огласили результаты рейтингового голосования.
Напомним, сделать свой выбор смогли жители Саратова в возрасте от 14 лет и старше. Независимо от места прописки жители могли проголосовать в любом районе города за один или несколько дизайн-проектов территорий.
В бюллетенях были представлены 14 объектов, которые могут быть реконструированы в следующем году. И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталия Даниленко озвучила результаты рейтингового голосования, которое состоялось 22 ноября.
Активные саратовцы посещали счетные участки – всего в голосовании участвовали более 27 тысяч человек.
По итогам рейтингового голосования почти 8,5 тысяч человек отдали свои голоса за реконструкцию площади им. Кирова С.М., более 7 тысяч – за Набережную Космонавтов, более 6 тысяч – за Парк поселка СПЗ-3 (ул. им. Расковой М.М.). Далее расположены в рейтинге площадь перед ДК «Россия» и Парк у пруда Семхоз.