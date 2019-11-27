Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году

просмотров: 86

Сегодня, 26 ноября 2019 года, на заседании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 гг. национального проекта «Жилье и городская среда» огласили результаты рейтингового голосования.Напомним, сделать свой выбор смогли жители Саратова в возрасте от 14 лет и старше. Независимо от места прописки жители могли проголосовать в любом районе города за один или несколько дизайн-проектов территорий.В бюллетенях были представлены 14 объектов, которые могут быть реконструированы в следующем году. И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталия Даниленко озвучила результаты рейтингового голосования, которое состоялось 22 ноября.Активные саратовцы посещали счетные участки – всего в голосовании участвовали более 27 тысяч человек.По итогам рейтингового голосования почти 8,5 тысяч человек отдали свои голоса за реконструкцию площади им. Кирова С.М., более 7 тысяч – за Набережную Космонавтов, более 6 тысяч – за Парк поселка СПЗ-3 (ул. им. Расковой М.М.). Далее расположены в рейтинге площадь перед ДК «Россия» и Парк у пруда Семхоз.