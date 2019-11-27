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В Саратове состоится праздничный органный концерт "Рождественская сказка"

Новости


23 декабря, накануне рождественского Сочельника по католическому календарю, состоится праздничный концерт «Рождественская сказка» в рамках проекта Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям».

В программе 57го благотворительного концерта в Евангелическо-лютеранском соборе в ансамбле с ведущей российской органисткой, лауреатом 7 международной конкурсов Марией Блажевич выступят преподаватели и учащиеся школ искусств г. Саратова и Саратовской области.

Мульти инструменталист Мария Блажевич из Томска исполнит сольно на органе обработки новогодних и рождественских песен, отрывки из мюзиклов.

Организатора Проекта – Детскую школу искусств № 8 – представят лауреат всероссийских и международных конкурсов, струнный ансамбль «Восьмушки» (руководитель – Башак Е.М., концертмейстер – Трушина И.И.) и лауреат международных конкурсов, пианистка Ксения Чистякова (класс преподавателя Чередник И.В.). Рождественские песни исполнит концертный хор Детской хоровой школы им. М.В. Тельтевской (руководитель и дирижёр –Кузьмина С.В.). Ансамбль преподавателей «Россиянка» Детской музыкальной школы № 6 (руководитель Латухина В.В., концертмейстер Алеева Н.Ш.) исполнит популярные песни из новогодних кинофильмов.

Специально для концерта свою часть рождественской программу подготовили и коллективы Детской школы искусств Татищевского муниципального района Саратовской области - инструментальные ансамбли «Домрочка», «Ренессанс» и учащийся Гаврилин Мирослав (преподаватель Хамзина О.И., концертмейстер Попова Е.Л.), ансамбль учащихся и вокальный преподавательский ансамбль «Акцент» (руководитель Андриянова М.В.,концертмейстер Харыбина Г.В.), вокальный ансамбль учащихся (руководитель Арбузова О.А., концертмейстер Левошина Е.В.).

Проект концертов для воспитанников детских домов и интернатов Саратовской области «Орган-в подарок детям» реализуется уже 14й год при поддержке Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области.

Ведущим традиционно выступит руководитель проекта, кандидат искусствоведения, директор МБУДО «ДШИ № 8» Олег Вениаминович Белоцерковский.
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