27 ноября 2019 СРЕДА
Новости
17:30 | 27 ноября
В музее краеведения презентуют передвижную интерактивную выставку «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу»
16:52 | 27 ноября
Интерлизинг открыла офис в столице Татарстана
15:45 | 27 ноября
Зафиксирован рост основных показателей продаж дискаунтера «Ситилинк»
14:09 | 27 ноября
Саратовцы выбрали территории, которые будут благоустраивать в новом году
13:18 | 27 ноября
Молодежное правительство Саратовской области победило в конкурсе "Проектный Олимп"
13:18 | 27 ноября
В Саратове состоится праздничный органный концерт "Рождественская сказка"
11:38 | 27 ноября
В области стартовал проект «Архитектурный Саратов: связь через века"
10:45 | 27 ноября
Во всех районах Саратовской области проходят межведомственные рейды по противопожарной безопасности
09:49 | 27 ноября
Госдолг Саратовской области снижен на 165,3 миллиона рублей
09:00 | 27 ноября
В Саратове состоится премьера туристического маршрута "Федор Шехтель и русский модерн"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Молодежное правительство Саратовской области победило в конкурсе "Проектный Олимп"

Новости


26 ноября в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации команда Молодёжного правительства Саратовской области заняла 1 место в финале конкурса "Проектный Олимп".

И.о. председателя Молодежного правительства Виктория Мамаева, заместитель председателя по проектной деятельности Наталья Колесова и член аппарата Вилен Шакарян прошли задания 2 этапов финала.

В первой части была проведена Деловая компьютерная игра на базе бизнес-симулятора "Верные решения". А во второй части состоялась разработка и презентация концепции Молодёжного проектного офиса. После этого, федеральные эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ оценили работы с точки зрения методологии и современных трендов проектного управления.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код