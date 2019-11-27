Молодежное правительство Саратовской области победило в конкурсе "Проектный Олимп"
26 ноября в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации команда Молодёжного правительства Саратовской области заняла 1 место в финале конкурса "Проектный Олимп".
И.о. председателя Молодежного правительства Виктория Мамаева, заместитель председателя по проектной деятельности Наталья Колесова и член аппарата Вилен Шакарян прошли задания 2 этапов финала.
В первой части была проведена Деловая компьютерная игра на базе бизнес-симулятора "Верные решения". А во второй части состоялась разработка и презентация концепции Молодёжного проектного офиса. После этого, федеральные эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ оценили работы с точки зрения методологии и современных трендов проектного управления.