В области стартовал проект «Архитектурный Саратов: связь через века"

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Дети изучили фасад здания, сохранившиеся на ряде кирпичей клейма заводов-производителей начала ХХ века, особенности проектировки здания, которое было построено в 1909 году. Ребята осмотрели внутренние помещения: большого холла, торжественного зала. В начале ХХ века в нём давали балы, в довоенное время его использовали под спортзал, а затем переоборудовали под читальный зал библиотеки. Теперь здесь проходят торжественные церемонии бракосочетания. С момента постройки в здании сохранилась кованая лестница, которая является его украшением.Как отметила руководитель мультстудии «Пластилин» Наталья Савочкина, все участники экскурсии были восхищены зданием, появились первые задумки для будущего мультфильма, который расскажет не только о череде исторических событий, но и отобразит архитектурную красоту зданий прежних эпох.