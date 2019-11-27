В области стартовал проект «Архитектурный Саратов: связь через века"
В области стартовал проект «Архитектурный Саратов: связь через века», в рамках которого прошла первая экскурсия для школьников начальных классов города Энгельса. Вместе с педагогами мультстудии «Пластилин» им предстоит создать мультфильм об историческом здании Покровской хлебной биржи – ныне Энгельсский ЗАГС.
Дети изучили фасад здания, сохранившиеся на ряде кирпичей клейма заводов-производителей начала ХХ века, особенности проектировки здания, которое было построено в 1909 году. Ребята осмотрели внутренние помещения: большого холла, торжественного зала. В начале ХХ века в нём давали балы, в довоенное время его использовали под спортзал, а затем переоборудовали под читальный зал библиотеки. Теперь здесь проходят торжественные церемонии бракосочетания. С момента постройки в здании сохранилась кованая лестница, которая является его украшением.
Как отметила руководитель мультстудии «Пластилин» Наталья Савочкина, все участники экскурсии были восхищены зданием, появились первые задумки для будущего мультфильма, который расскажет не только о череде исторических событий, но и отобразит архитектурную красоту зданий прежних эпох.