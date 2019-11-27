Во всех районах Саратовской области проходят межведомственные рейды по противопожарной безопасности
С началом сезона холодов во всех социозащитных учреждениях области стартовала масштабная информационно-профилактическая кампания по соблюдению противопожарной безопасности в быту.
Главная цель таких мероприятий – максимально снизить количество пожаров в жилом секторе в период, когда активно используются отопительные и обогревательные приборы.
Социальные работники и специалисты надзорной деятельности проводят межведомственные рабочие рейды по частному сектору. Особое внимание уделяется семьям с детьми и одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам.
В ходе рейдов сотрудники осуществляют осмотр отопительной системы и электропроводки, проводят инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом помещении, разъясняют возможные последствия захламления жилого помещения и хозяйственных пристроек.
Родителям напоминают о необходимости постоянного контроля за детьми в целях предотвращения несчастных случаев.