Госдолг Саратовской области снижен на 165,3 миллиона рублей
26 ноября текущего года министерством финансов Саратовской области произведено частичное досрочное погашение основного долга по банковскому кредиту в сумме 165,3 млн рублей.
Источником для погашения послужили собственные доходы областного бюджета.
Экономия расходов на обслуживание государственного долга области по данной операции составит порядка 12,4 млн рублей в год.
В результате досрочного погашения банковского кредита объем государственного долга области сокращен до 47 792,4 млн рублей.