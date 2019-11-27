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Госдолг Саратовской области снижен на 165,3 миллиона рублей

Новости


26 ноября текущего года министерством финансов Саратовской области произведено частичное досрочное погашение основного долга по банковскому кредиту в сумме 165,3 млн рублей.

Источником для погашения послужили собственные доходы областного бюджета.

Экономия расходов на обслуживание государственного долга области по данной операции составит порядка 12,4 млн рублей в год.

В результате досрочного погашения банковского кредита объем государственного долга области сокращен до 47 792,4 млн рублей.
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