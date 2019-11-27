В Саратове состоится премьера туристического маршрута "Федор Шехтель и русский модерн"

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В 1763 в Саратовскую губернию по приглашению Екатерины II начинают переезжать европейские колонисты. Среди них - колонисты из Баварии Шехтели. Из их семьи выйдет главный зодчий русского модерна - автор Ярославского вокзала, особняков Рябушинского, Морозовой, Дерожинской, конного завода и усадьбы фон Дервизов. Несколько поколений семьи Шехтелей прожили в Саратове, здесь будущий архитектор сформировался как личность.Сегодня имя "Федор Шехтель" - один из главных брендов русского модерна. Однако в Саратове пока очень мало сделано для увековечения памяти зодчего и популяризации его наследия. Новый маршрут - шаг в решении этой проблемы.На экскурсии участники увидят здания, связанные с судьбой, найдут следы того, как Саратов связал вместе Шехтеля, Лентовского, Борисова-Мусатова, Врубеля, Петрова-Водкина. Пройдут по улице Московской, проедут по театральным местам, обсудят в деталях историю шехтелевского шедевра - дома Рейнике. А потом путь будет лежать в Балаково, где участники осмотрят храм Троицы, построенный архитектором-немцем для заказчиков-старообрядцев. И на обратном пути заглянут в колонию Цюрих - поговорят о том, как складывались в Саратовской губернии судьбы немецких переселенцев, к которым принадлежал и Шехтель.