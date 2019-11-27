Студенты разработали проект экологического равновесия

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В нём приняли участие более ста студентов из Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода, Воронежа, Ростова-на-Дону, Элисты, Саранска, Уральска. Участникам был предложен бриф по разработке медиапроекта "Экология умного города". И уже 21 ноября команды презентовали разработанные проекты.Участники рассказали о своем видении экологии в рамках проекта «Умный город» и представили видеоролики на заданную тему. Команды разработали концепции обучения жителей сортировке и переработке мусора и сохранении экологического равновесия в «Умном городе».Кроме того, в конкурсные дни проводились мастер-классы, главными спикерами которых стали эксперты медиаиндустрии: телеоператор федерального ТВ, призер премии «ТЭФИ» Валентин Герасимов (г. Москва), художник и дизайнер Алексей Чусляев, дизайнер Дмитрий Шаповал, директор креативной группы «Горячо» Сергей Перекатнов и другие.Студенты получили самое главное - огромной опыт в разработке подобных проектов, а также вдохновение по улучшению состояния окружающей среды. Кто знает, возможно именно они смогут воплотить свои работы в реальность и сделать этот мир лучше.студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"