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Туристическую поездку в Волгоград организовали для двухсот школьников Саратовской области

Новости
Туристическую поездку в Волгоград организовали для двухсот школьников Саратовской области

В пятницу, 22 ноября, АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организовали туристическую поездку из Саратова в Волгоград и обратно для 200 школьников, в том числе оставшихся без попечения родителей.

Организованные группы представляли пять учреждений Саратовской области: социально-реабилитационный центр «Возвращение», школу-интернат №1 Энгельса, Адоевщинский психоневрологический интернат, а также две саратовские школы (№57 и №46).

В пути следования представители Саратовской пригородной пассажирской компании развлекали юных путешественников, проводя конкурсы и викторины на железнодорожную тематику.

Путь от Саратова до Волгограда занял менее 5 часов. Столько же времени отводилось для прогулки и знакомства с главными достопримечательностями города-героя. Юные туристы посетили музей-панораму «Сталинградская битва», осмотрели мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, прогулялись по Аллее Героев и увидели легендарный Дом Павлова.

На обратном пути дети делились впечатлениями друг с другом. После организованного в вагонах ужина сотрудники Саратовской пригородной пассажирской компании вручили подарки авторам лучших конкурсных работ и провели анкетирование пассажиров. Многие выразили надежду снова отправиться в город-герой на пригородном поезде.

***

Туры выходного дня из Саратова в Волгоград и обратно организуются с июля 2019 года. Нынешняя поездка уже восьмая по счёту, а общее количество перевезённых туристов превышает 2000 человек.