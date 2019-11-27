Туристическую поездку в Волгоград организовали для двухсот школьников Саратовской области

просмотров: 129

Организованные группы представляли пять учреждений Саратовской области: социально-реабилитационный центр «Возвращение», школу-интернат №1 Энгельса, Адоевщинский психоневрологический интернат, а также две саратовские школы (№57 и №46).В пути следования представители Саратовской пригородной пассажирской компании развлекали юных путешественников, проводя конкурсы и викторины на железнодорожную тематику.Путь от Саратова до Волгограда занял менее 5 часов. Столько же времени отводилось для прогулки и знакомства с главными достопримечательностями города-героя. Юные туристы посетили музей-панораму «Сталинградская битва», осмотрели мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, прогулялись по Аллее Героев и увидели легендарный Дом Павлова.На обратном пути дети делились впечатлениями друг с другом. После организованного в вагонах ужина сотрудники Саратовской пригородной пассажирской компании вручили подарки авторам лучших конкурсных работ и провели анкетирование пассажиров. Многие выразили надежду снова отправиться в город-герой на пригородном поезде.***Туры выходного дня из Саратова в Волгоград и обратно организуются с июля 2019 года. Нынешняя поездка уже восьмая по счёту, а общее количество перевезённых туристов превышает 2000 человек.