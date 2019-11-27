В Саратове началасб реализация проекта "Разделяй!"

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Цель проекта - привить жителям города Саратова такие экологичные привычки, как рациональное потребление, замена пластика перерабатываемым материалом, раздельный сбор отходов и другие.Отметим, что проект «Разделяй!» реализуется на средства двух грантов, выигранных в конкурсах от Федерального агентства по делам молодежи: в размере 150 000 рублей - на форуме ПФО «iВолга 2.0» и 200 000 рублей - на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».Работа в рамках проекта началась с проведения лекций на базе высших учебных заведений г. Саратова с целью пропаганды раздельного сбора отходов. В ходе лекций студенты ПИУ РАНХиГС и СГУ имени Н.Г. Чернышевского узнали о современных экологических проблемах, о вреде разных способов утилизации отходов, о правильной сортировки мусора и пунктах сдачи, о том, что такое «буккроссинг» и где в Саратове находятся точки обмена книгами. Команда проекта уже провела 4 лекции с участием около 150 человек и планирует провести еще 6 лекций для школьников и студентов города.В рамках реализации проекта на территории Поволжского института управления имени П.А. Столыпина будут установлены урны для раздельного сбора мусора (бумага, пластик, стекло и батарейки).Кроме того, команда проекта занимается созданием социальной экологической рекламы, просвещением школьников и студентов в сфере экологии, проводит выставки и акции по раздельному сбору отходов.