Вячеслав Моше Кантор в преддверии Форума памяти Холокоста: «Обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но и люди всего мира»
Президент фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор заявил о необходимости разработать международный план действий для активной борьбы с антисемитизмом м выразил надежду, что грядущий Пятый форум станет для этого оптимальной площадкой.
Десятки мировых лидеров ожидаются на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдёт 23 января 2020 года в Иерусалиме в мемориале «Яд Вашем». Своё участие уже подтвердили президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
Мероприятие будет приурочено к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим), а также к Международному дню памяти жертв Холокоста. В год столь значимой даты основной посыл форума – что в современном международном сообществе нет места антисемитизму – звучит особенно выразительно. Организаторы подчёркивают, что само мероприятие имеет огромное значение в то время, когда в мире фиксируется значительный рост антисемитизма и его самых жестоких и насильственных проявлений.
«Обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но и люди всего мира. Еврейская жизнь в Европе снова под угрозой. Евреям ежедневно угрожают преследования и нападения на улицах, в школах, университетах, в Интернете и даже в их собственных домах. Ситуация стала настолько тяжёлой, что подавляющее большинство евреев в Европе больше не чувствует себя в безопасности», – заявил президент и основатель Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
«Это ещё один поворотный момент в истории, когда мировые лидеры должны объединиться и действовать. Одни слова не помогут, и я считаю, что в рамках Всемирного форума памяти Холокоста мы сможем разработать план действий для активной наступательной борьбы с антисемитизмом», – добавил Вячеслав Моше Кантор.
Глава Израиля Реувен Ривлин, под чьим патронатом будет проходить мероприятие, также видит в грядущем форуме возможность для выработки общей стратегии борьбы с антисемитизмом усилиями всех ведущих государств.
«Президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии вместе с представителем Великобритании и многими другими лидерами прибудут в Иерусалим, чтобы обсудить, как мы можем противостоять антисемитизму. Мы соберёмся, чтобы подумать, как передать память о Катастрофе тем поколениям, которые будут жить в мире, где уже не останется переживших Холокост, и какие шаги мы обязаны предпринять, чтобы обеспечить безопасность и защиту евреям по всему миру», – заявил Реувен Ривлин.
Организатором Пятого Всемирного форума памяти Холокоста под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» является Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем». Эксперты уверены: на фоне тревожного роста антисемитских настроений особенно важно рассказать людям об опасностях расизма и ксенофобии, напомнить об уроках Холокоста.
«Яд Вашем неустанно работает над расширением объёма знаний и повышением осведомлённости общественности об истории Холокоста не только для того, чтобы память о нём оставалась актуальной спустя 75 лет после Второй мировой войны, но также, чтобы использовать эти знания как орудие борьбы с такими вызывающими тревогу явлениями, как антисемитизм, расизм и ксенофобия, которые сейчас распространяются по всему миру», – заявил председатель дирекции «Яд Вашем» Авнер Шалев.
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Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста»
Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня. https://worldholocaustforum.org/
Всемирные форумы «Жизнь народу моему!»
Первый Всемирный форум «Жизнь народу моему!» прошел в Кракове в январе 2005 г. в честь 60-ой годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Форум получил широкую поддержку ведущих международных организаций, в том числе Совета Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а также высокопоставленных политических деятелей из многих стран.
Второй Всемирный форум «Жизнь народу моему!», приуроченный к 65-летию трагедии Бабьего Яра, прошел в сентябре 2006 года в Киеве. Его организаторами стали правительство Украины, Фонд «Всемирный Форум Памяти Холокоста» и «Яд Вашем» – мемориальный центр памяти жертв холокоста и героев сопротивления. По итогам форума была принята Декларация Всемирного Форума Памяти Холокоста, в которой участники приветствовали усилия, направленные на сохранение для будущих поколений памяти о жертвах Второй мировой войны, о Холокосте и его наследии.
Третий Всемирный форум «Жизнь народу моему!», приуроченный к 65-летней годовщине со дня освобождения КЛ «Освенцим» (Аушвиц-Биркенау), состоялся 27 января 2010 г. в Кракове, Польша. Форум прошел под почетным патронатом Президента Республики Польша Леха Качиньского, Председателя Европейского парламента Ежи Бузека, первого Постоянного Председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.
Четвёртый Всемирный форум «Жизнь народу моему!» прошёл 26-27 января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) и был приурочен к 70-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Участие в мероприятии приняли несколько сотен высокопоставленных гостей, среди которых главы государств, политики, парламентарии, дипломаты, учёные и общественные деятели многих стран, а также один из немногих оставшихся в живых освободителей лагеря Освенцим Л. В. Брандт, бывшие узники фашистских концлагерей и люди, пережившие Холокост.