«Хоккей без барьеров»: география расширяется, число игроков растет

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История вопроса уходит в 2017 год. Казалось бы, что такое – два года? Для саратовского следж-хоккея эти месяцы сложились в большую спортивную жизнь. Удивительно ли в этом случае, что руководитель АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» Сергей Родионов получил повторную финансовую поддержку – грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества – на проект «Хоккей без барьеров», в рамках которых и стал возможным приход саратовских детей с особенностями развития в следж-хоккей? Конечно, неудивительно. Созданная тренером-общественником Родионовым команда «Крылья» за это время прошла путь, ладно скроенный из упорных тренировок, выездных интенсивов, участия в сборах, побед на всероссийских и местных турнирах. Для детей, которым дорога в хоккей, казалось бы, по факту была заказана по причине их физических особенностей, динамичный спорт стал настоящей «палочкой выручалочкой». От недуга, одиночества, отчаяния. Поэтому игроки «Крыльев» не только самозабвенно играют в следж, но и с удовольствием знакомят с ним своих сверстников.В апреле, в День космонавтики, саратовские следжеры побывали в гостях у вольчан. 22 ноября — в День сыновей – они сыграли показательный матч в городе Балаково. Яркая игра, знакомство с балаковской ребятней, роскошь человеческого общения, улыбки и обмен опытом неравнодушных взрослых, – все, что в этот день происходило в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Андрея Коваленко, выходило за рамки сухого слова «презентация». Скорее встреча напомнила собрание клуба по интересам, в ходе которого юные и «большие» жители «города атомщиков» воочию убедились: социальный проект «Хоккей без барьеров» АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» жизненно важен для детей с особенностями развития.«Крылья» играли на подъеме. Безукоризненно-заразительно болели родители. Психологическим «барометром» у хоккейного бортика выступил тренер Артем Баймлер, который четко комментировал происходящее для мам и пап, мудрыми замечаниями гасил ненужные эмоции у подопечных. Тренер Игорь Широких, ведя игру, выступил сразу в двух ролях: наставника и арбитра. Грамотная расстановка сил Игорем Борисовичем позволила проявиться в игре всем следж-хоккеистам. В плане результата матч стал дуэлью девушки и юноши. В ворота «синих» две шайбы забила Даша Степовых, столько же раз коробку «белых» поразил Максим Васильев. «Победила дружба!» - хочется верить, что спортивный девиз станет и лозунгом, под которым начнется и разрастется долгосрочное сотрудничество подвижников следж-хоккея из Саратова с Балаковскими коллегами.Во время матча главный тренер ДСХК «Крылья» и автор проекта «Хоккей без барьеров» Сергей Родионов прокомментировал матч начальнику отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского МР Елене Грибушиной и председателею комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам ЖКХ Совета МО Балаково Леониду Родионову. В ходе беседы они обсудили вопросы возможного развития адаптивного хоккея в городе атомщиков.Для знакомства с новым видом спорта в ФОК пришли местные юные жители с ограничениями по здоровью. Десять из них после матча с большим воодушевлением сели в специальные сани для следж-хоккея и попробовали освоить скольжение. Балаковским ребятам помогали тренеры команды «Крылья» и волонтёры центра «Молодежная инициатива». Приличное число потенциальных следжеров, которые могли бы войти в состав Балаковского следж-хоккейного клуба; прекрасный ледовый дворец; стремление мыслить на перспективу местных чиновников от спорта — замечательные предпосылки для зарождения паралимпийской версии хоккея в городе атомщиков. Со своей стороны Сергей Родионов предложил проявившим интерес детям приехать в Саратов на пятидневные интенсивы, которые проходят во время школьных каникул на базе школы-интерната №4 города Саратова.Кроме этого Сергей Валерьевич ознакомил собравшихся с планом мероприятий, которые пройдут в рамках проекта «Хоккей без барьеров» в следующем году. В частности, планируется организация пяти интенсивов для начинающих игроков и трех межрегиональных турниров Приволжского федерального округа, проведение одного из которых возможно в городе Балаково. Также саратовских следжеров ждет участие в двух спортивных событиях федерального масштаба.Кстати, в скором будущем Родионов и его сподвижники запланировали подобные презентации в Энгельсе и Вольске, городах, в которых есть техническая база для занятий следж-хоккеем.Сегодняшний приезд команды «Крылья» в наш город очень знаменателен для Балаково, - поделился впечатлениями председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам ЖКХ Совета МО Балаково Леонид Родионов. - Я длительное время работаю с детьми-инвалидами и не понаслышке знаю, насколько сужен их круг, как важна для них поддержка взрослых, как дорог любой шаг им навстречу. Нас очень вдохновило то, что делает АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья». Думаю, что у балаковцев получится подхватить азарт и веру, с которыми основатели следж-хоккейного движения в Саратове помогают детям с ОВЗ преодолевать себя, играть в такой техничный и интеллектуальный вид спорта. Многие мамы следж-хоккеистов рассказывают, как сильно в лучшую сторону изменились их дети, как они окрепли. А это значит, что, включаясь в следж-хоккейное движение, мы сможем сделать для таких ребят еще больше, открыв для них удивительный мир спорта.… Выезд в Балаково стал для команды «Крылья» генеральной тренировкой перед основным стартом сезона – Вторым фестивалем Детской следж-хоккейной лиги в городе Сочи. Он состоится в начале декабря. Игра, которая основана не только на технических навыках и силе, но и ответственности, чувстве локтя, ощущении своей значимости, вновь соберет в одном городе все детские следж-хоккейные клубы. Пожелаем саратовским «Крыльям» достойного выступления на Сочинском турнире! А влиятельным взрослым — осознания, что если сегодня не словом, а делом помочь команде расти, то в будущем эти ребята отдадут обществу гораздо больше! Нести ответственность за свои действия они научились. «Крылья», вперед!Автор Елена Маркелова