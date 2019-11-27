27 ноября 2019 СРЕДА
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Детский технопарк «Кванториум» посетили триста детей

Новости


В этом году в Саратовской области будет открыт первый детский технопарк «Кванториум».

Такая возможность появилась в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

Кванториум создан как структурное подразделение областного института развития образования и размещается на площадках Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. К работе готовы шесть квантумов, которые ежегодно будут принимать более 800 детей в возрасте 12 - 18 лет: IT-квантум, Промробоквантум, VR/AR-квантум, Наноквантум, Энерджиквантум, Хайтек.

Технопарк будет открыт в единый день, установленный минпросвещения России. По предварительным данным – это третья декада декабря этого года. Но уже с конца ноября в технопарк начались экскурсии для школьников.