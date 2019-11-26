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В Саратове открывается выставка живописи саратовских художников «Воспоминания о лете»

Новости
В Саратове открывается выставка живописи саратовских художников «Воспоминания о лете»

Государственный музей К.А. Федина и Саратовское отделение «Союза художников России» при поддержке Министерства культуры Саратовской области в рамках Государственной программы «Культура Саратовской области до 2020 года» представляет совместный выставочный проект «Воспоминания о лете».

На экспозиции будут представлены живописные работы двадцати пяти известных саратовских художников, сложившихся мастеров. Их картины, выполненные в жанрах натюрморта и портрета, обладают яркой неповторимой индивидуальностью. Пейзажи, посвященные городским мотивам или живописным окрестностям Саратова, наполнены впечатлениями подлинной красоты окружающей природы.

Выставка продлится с 26 ноября по 1 декабря 2019 года.