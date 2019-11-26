В Саратове открывается выставка живописи саратовских художников «Воспоминания о лете»
Государственный музей К.А. Федина и Саратовское отделение «Союза художников России» при поддержке Министерства культуры Саратовской области в рамках Государственной программы «Культура Саратовской области до 2020 года» представляет совместный выставочный проект «Воспоминания о лете».
На экспозиции будут представлены живописные работы двадцати пяти известных саратовских художников, сложившихся мастеров. Их картины, выполненные в жанрах натюрморта и портрета, обладают яркой неповторимой индивидуальностью. Пейзажи, посвященные городским мотивам или живописным окрестностям Саратова, наполнены впечатлениями подлинной красоты окружающей природы.
Выставка продлится с 26 ноября по 1 декабря 2019 года.