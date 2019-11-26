26 ноября 2019 ВТОРНИК
Новости
14:15 | 26 ноября
Детский технопарк «Кванториум» посетили триста детей
13:33 | 26 ноября
«Хоккей без барьеров»: география расширяется, число игроков растет
12:21 | 26 ноября
В Саратове открывается выставка живописи саратовских художников «Воспоминания о лете»
11:27 | 26 ноября
В Красноармейске организован медосмотр для детей с заболеваниями эндокринной системы
10:47 | 26 ноября
Проект «Волжская волна – 2019» в районах области. С любовью к Книге» подошел к концу
09:51 | 26 ноября
Товары марки ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества – 2019»
09:00 | 26 ноября
Не позднее 1 декабря жители области могут поменять страховщика своих пенсионных накоплений
18:56 | 25 ноября
Актуальное и невероятное кино
17:30 | 25 ноября
В Саратове открывается выставка «Весь мир – театр…»
16:43 | 25 ноября
На форуме «#Поколение64» «Диалог на равных» провели Даци Дациев и Павел Смоляков
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Красноармейске организован медосмотр для детей с заболеваниями эндокринной системы

Новости


В Красноармейской районной больнице прошел медицинский осмотр для детей с заболеваниями эндокринной системы.

Данное мероприятие является вторым этапом акции «Мы вместе» и проводится по инициативе председателя комитета по социальной политике Саратовской областной Думы Евгения Ковалева. Мероприятие проходило при поддержке министерства здравоохранения Саратовской области, депутата облдумы Романа Ковальского, главного врача областной детской больницы Михаила Свинарева, председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов Дениса Грайфера и председателя комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты области Татьяны Топилиной, председателя районного общества инвалидов Галины Павловой, местного координатор партпроектов «Здоровое будущее» и «Здоровое сердце», главного врача Красноармейской районной больницы Дениса Баланова.

Маленьких пациентов осмотрели врачи детской областной больницы: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. Был произведен забор крови. На осмотр пришло около 30 детей. В течение дня с детьми проводились игры, по завершению мероприятия ребята получили подарки, предоставленные районным обществом инвалидов. Родители прошедших обследование детей выразили благодарность организаторам акции за столь важное мероприятие.