В Красноармейске организован медосмотр для детей с заболеваниями эндокринной системы
В Красноармейской районной больнице прошел медицинский осмотр для детей с заболеваниями эндокринной системы.
Данное мероприятие является вторым этапом акции «Мы вместе» и проводится по инициативе председателя комитета по социальной политике Саратовской областной Думы Евгения Ковалева. Мероприятие проходило при поддержке министерства здравоохранения Саратовской области, депутата облдумы Романа Ковальского, главного врача областной детской больницы Михаила Свинарева, председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов Дениса Грайфера и председателя комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты области Татьяны Топилиной, председателя районного общества инвалидов Галины Павловой, местного координатор партпроектов «Здоровое будущее» и «Здоровое сердце», главного врача Красноармейской районной больницы Дениса Баланова.
Маленьких пациентов осмотрели врачи детской областной больницы: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. Был произведен забор крови. На осмотр пришло около 30 детей. В течение дня с детьми проводились игры, по завершению мероприятия ребята получили подарки, предоставленные районным обществом инвалидов. Родители прошедших обследование детей выразили благодарность организаторам акции за столь важное мероприятие.