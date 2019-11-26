Не позднее 1 декабря жители области могут поменять страховщика своих пенсионных накоплений

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Отделение ПФР по Саратовской области отвечает на распространенные вопросы жителей региона об управлении пенсионными накоплениями.- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе – за счет поступивших страховых взносов на накопительную пенсию, а также результата их инвестирования (в 2014–2020 годах по решению государства все страховые взносы работодателей направляются на формирование только страховой пенсии их работников);- у мужчин 1953–1966 годов рождения и у женщин 1957–1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002–2004 годах. С 2005 года перечисления страховых взносов на накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в связи с изменениями в законодательстве, но накопленные средства зафиксированы на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном фонде (НПФ) и учитываются при назначении пенсии;- у участников Программы государственного софинансирования пенсий за счет собственных взносов, средств государственного софинансирования и взносов их работодателей, если они являются еще одной стороной Программы и уплачивают дополнительные страховые взносы за своих сотрудников - участников;- у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.- Пенсионные накопления формируются на индивидуальном лицевом счете гражданина, открытом у страховщика – Пенсионного фонда России или негосударственного пенсионного фонда. Страховщик несет ответственность засохранность этих денег. А вот их инвестированием занимаются другие организации – управляющие компании.- На размер накопительной пенсии влияет размер суммы пенсионных накоплений и величина инвестиционного дохода – результата работы организации, управляющей накоплениями: чем успешнее она инвестирует, тем больше сумма инвестиционного дохода.- Граждане, у которых есть пенсионные накопления, имеют право самостоятельно выбрать страховщика по обязательному пенсионному страхованию.Важно помнить, что выбор страховщика – это личное решение гражданина, поэтому принимать его нужно обдуманно.1) «Срочным» переходом (по заявлению гражданина переход будет осуществлен по истечении 5 лет, включая год подачи заявления);2) «Досрочным» переходом (по заявлению гражданина переход будет осуществлен на следующий год после подачи заявления).В первом случае переход к новому страховщику всегда происходит без финансовых потерь. Текущий страховщик каждые 5 лет фиксирует средства пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода за каждый год по состоянию на 31 декабря. В случае отрицательного результата инвестирования в пятилетнем периоде страховщик восполняет потери до гарантируемой суммы – фактически уплаченных страховых взносов.Во втором случае досрочно переведенные пенсионные накопления (до истечения 5-летнего срока нахождения у одного страховщика) передаются новому страховщику без учета инвестиционного дохода, заработанного предыдущим страховщиком с года последней фиксации. А в случае отрицательного результата инвестирования возможно уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка.- Чтобы не лишить себя дохода, следует менять страховщика пенсионных накоплений не чаще, чем один раз в 5 лет. Для принятия решения в данном случае необходимо знать:1) в каком году переводились средства пенсионных накоплений текущему страховщику и когда произведена последняя фиксация средств (для отсчета 5-летнего срока);2) сумму пенсионных накоплений и размер инвестиционного дохода. Если страховщиком пенсионных накоплений являет ПФР, то в «Личном кабинете» на сайте ПФР www.pfrf.ru или на Едином портале государственных и муниципальных услуг РФ www.gosuslugi.ru можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, в которой отображается данная информация. Если же страховщиком пенсионных накоплений является НПФ, то информацию следует уточнять в НПФ.Например, Ваш действующий фонд инвестирует накопления с 2015 года. Доход, который он заработает за 5 лет с момента получения Ваших денег, будет зачислен на Ваш счет в конце 2019 года. Значит, уже с 1 января следующего, 2020-го года Вы можете передать свои накопления вместе со всем инвестиционным доходом другому страховщику без потери этого дохода. Для этого в данном случае следует подать в ПФР заявление на смену страховщика до 1 декабря 2019 года.Граждане могут подать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию через Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru), либо лично обратившись в клиентскую службу ПФР в срок не позднее 01 декабря текущего года.При этом граждане должны быть проинформированы о потере инвестиционного дохода в случае удовлетворения ПФР заявления застрахованного лица о досрочном переходе в другой фонд.Вместе с тем, жители области, подавшие заявление по выбору страховщика до 1 декабря, могут изменить свое решение и не позднее 31 декабря направить в Пенсионный фонд РФ уведомление о замене ранее выбранного страховщика либо об отказе от смены страховщика.Ежегодно не позднее 31 декабря граждане могут сменить одну управляющую компанию на другую либо ее инвестиционный портфель без потери дохода. Ведь при такой замене страховщиком остается Пенсионный фонд РФ.Так же не позднее 31 декабря можно подать заявление об отказе от финансирования накопительной пенсии (в том числе, о направлении на финансирование страховой пенсии 6,0% индивидуальной части тарифа страхового взноса) или отзыве данного заявления.