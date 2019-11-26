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Товары марки ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества – 2019»

Новости
Товары марки ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества – 2019»

В Москве состоялось награждение участников организованного Советом Федерации конкурса «Гарантия качества – 2019».

Несколько высших наград получила ГК «ДИКСИ». Среди торговых сетей, участвовавших в конкурсе, группа компаний «ДИКСИ» стала одной из самых успешных. Ей было вручено пять серебряных и пять золотых наград. Тринадцать категорий собственных торговых марок стали обладателями дипломов и наград.

Международный конкурс «Гарантия качества» имеет большой авторитет. Продукты проходят испытания в лабораториях Российской академии наук. Главная цель мероприятия – выявление и продвижение на государственном уровне продуктов высокого качества, которые производятся в России.

Мнение по поводу победы в конкурсе высказал вице-президент по коммерции ГК «ДИКСИ» Алексей Клочков. Он отметил, что усилия компании по обеспечению высокого качества продукции, выпускаемой под собственной торговой маркой по достоинству оценены экспертами. При этом он назвал покупателя – главным победителем конкурса, потому что он получает дополнительное подтверждение того, что товары под СТМ «ДИКСИ» – действительно достойные