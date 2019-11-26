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На форуме «#Поколение64» «Диалог на равных» провели Даци Дациев и Павел Смоляков

Новости


22-25 ноября в Саратовской области проходит региональный форум «#Поколение64».

Домом и площадкой для развития 350 человек от 14 до 35 лет на эти дни стал ДОЦ «Ровесник» с.Орловское Марксовского района. Организатором мероприятия выступает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области совместно с РЦ «Молодежь плюс». Форум проводится по поручению Губернатора области Валерия Радаева.

У участников форума насыщенная программа по направлениям: развитие добровольчества, талантливая молодежь, здоровое поколение. В рамках форума состоялись семинар для учителей и педагогов РДШ и семинар по молодежной политике.

23-24 ноября прошло несколько встреч молодежи с известными людьми в рамках проекта «Диалог на равных». Президент Федерации ММА Саратовской области, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпионом Европы и чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1 Даци Дациев рассказал о себе, а также ответил на вопросы о карьере и жизни.

Также «Диалог на равных» состоялся с Председателем Федерации воздушно-силовой атлетики России Павлом Смоляковым. Он рассказал про всероссийский проект «Классная встреча» (это организация спортивных событий для молодежи), а также о Work out.