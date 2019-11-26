«Выставка театральных художников Саратовской области» пройдет в музее им. А. Н. Радищева

просмотров: 98

«Выставка театральных художников Саратовской области» – это межрегиональный проект, приуроченный к Году театра в России и поддержанный грантом министерства культуры РФ. Организаторами выступили министерство культуры Саратовской области, Саратовский академический театр оперы и балета, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва), Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева.В рамках проекта запланировано проведение двух выставок – в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина и Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева, а также круглого стола на базе Саратовского театра оперы и балета «История театральной сценографии в городах Поволжья».С 11 октября по 10 ноября выставка экспонировалась в Лужнецком зале Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.28 ноября стартует второй этап проекта. В 14.00 в Саратовском театре оперы и балета пройдет круглый стол «История театральной сценографии в городах Поволжья», в котором примут участие старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Заслуженный работник культуры РФ Елена Грушвицкая, старший научный сотрудник отдела декорационно-изобразительных материалов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Мария Липатова, начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина, представители Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого и пензенских театров, театральные художники Саратова и области.В 16.00 состоится торжественное открытие выставки в Саратовском государственном художественном музее им. А. Н. Радищева (Радищева, 41, Здание биржи).В экспозиции представлены работы художников Саратова и Саратовской области, охватывающие период с начала XX века по настоящее время. Всего более 200 работ, среди которых: макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши.Выставка продлится до 12 января 2020 года.