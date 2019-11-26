26 ноября 2019 ВТОРНИК
Новости
18:56 | 25 ноября
Актуальное и невероятное кино
17:30 | 25 ноября
В Саратове открывается выставка «Весь мир – театр…»
16:43 | 25 ноября
На форуме «#Поколение64» «Диалог на равных» провели Даци Дациев и Павел Смоляков
15:55 | 25 ноября
«Выставка театральных художников Саратовской области» пройдет в музее им. А. Н. Радищева
15:08 | 25 ноября
Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Саратове выездной просмотр талантливых детей
14:19 | 25 ноября
Команда «Протон-Саратов» одержала победу в международном матче
13:27 | 25 ноября
Саратовская область присоединится к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:39 | 25 ноября
В Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке открыли I Областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»
11:45 | 25 ноября
Жительница Балашова отметила столетний юбилей
10:48 | 25 ноября
Более миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Саратове выездной просмотр талантливых детей

Новости


Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» проведет выездной профессиональный просмотр юных талантов в Саратове.

Все дети, успешно прошедшие просмотр приглашение на вступительные экзамены или недельную бесплатную стажировку в Санкт-Петербургской Академии танца с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах.

По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». Уникальность обучения в Академии заключается в сочетании программ преподавания классического балетного искусства по системе А.Я. Вагановой и современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных артистов балета 21 века, владеющих разными техниками танца, максимально востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров.

Академия танца является одним из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Отбор на будущий учебный год проходит по всей России. С момента создания Академия видит свою миссию в выполнение функции «социального лифта», позволяя талантливым детям получить востребованную профессию и достойное место в жизни. Каждый ребенок должен иметь шанс осуществить свою мечту, несмотря на финансовое положение и удаленность от столичных городов. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатно.

Здание Академии, построенное в 2013 году, оснащено всем необходимым для обучения и проживания учащихся. В нем располагаются 14 балетных залов, современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн, уютный интернат для иногородних детей. В ноябре 2019 года открыл свои двери Детский театр танца - театральный комплекс, включающий в себя сцену и зрительный зал на 450 мест, репетиционный зал, гримуборные, мастерские и технические помещения.

Стоит особо отметить, что Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет.

Просмотр состоится 30 ноября в 18:00 в Школе-студии классического балета Т.Картушиной, Саратов, ул. Соборная,9 (угловое здание, вход по ул. Мичурина справа от входа в кафе, 3 этаж.