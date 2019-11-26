Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Саратове выездной просмотр талантливых детей

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Все дети, успешно прошедшие просмотр приглашение на вступительные экзамены или недельную бесплатную стажировку в Санкт-Петербургской Академии танца с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах.По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». Уникальность обучения в Академии заключается в сочетании программ преподавания классического балетного искусства по системе А.Я. Вагановой и современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных артистов балета 21 века, владеющих разными техниками танца, максимально востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров.Академия танца является одним из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Отбор на будущий учебный год проходит по всей России. С момента создания Академия видит свою миссию в выполнение функции «социального лифта», позволяя талантливым детям получить востребованную профессию и достойное место в жизни. Каждый ребенок должен иметь шанс осуществить свою мечту, несмотря на финансовое положение и удаленность от столичных городов. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатно.Здание Академии, построенное в 2013 году, оснащено всем необходимым для обучения и проживания учащихся. В нем располагаются 14 балетных залов, современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн, уютный интернат для иногородних детей. В ноябре 2019 года открыл свои двери Детский театр танца - театральный комплекс, включающий в себя сцену и зрительный зал на 450 мест, репетиционный зал, гримуборные, мастерские и технические помещения.Стоит особо отметить, что Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет.Просмотр состоится 30 ноября в 18:00 в Школе-студии классического балета Т.Картушиной, Саратов, ул. Соборная,9 (угловое здание, вход по ул. Мичурина справа от входа в кафе, 3 этаж.