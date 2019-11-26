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Команда «Протон-Саратов» одержала победу в международном матче

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Волейболистки «Протона-Саратов» имеют столько же побед, сколько лидер Суперлиги Париматч, обладатель Суперкубка - «Локомотив» (Калининградская область).

«Протон-Саратов» - «Минчанка» (Минск, Белоруссия) - 3:0 (25:23, 25:21, 25:18). 24 ноября. Саратов. ФОК «Звездный».

«Протон-Саратов»: Климанова (0 очков в атаке,0 на блоке,0 с подачи), Бавыкина (18,3,0), Бояркина (0,0,0), Савкина (2,1,1), Симоненко (8,0,4), Мартынюк (8,2,0) - стартовая шестерка; Джиоева (либеро), Чернова (0,0,0), Дороничева (1,1,0), Григорьева (2,0,2).

«Минчанка»: Думчева (13,2,0), Столяр (3,2,0), Кононович (3,0,0), Богданова (5,0,0), Сокольчик (9,0,0), Володько (3,6,0) - стартовая шестерка; Панасенко (либеро), Ковальчук (0,0,0), Лопато (0,0,0), Секретова (2,0,0).

Время: 83 минуты (28+31+24).

«Протон-Саратов» поднялся с четвертого в Суперлиге Париматч на третье. 1 декабря наша команда играет в гостях с «Заречьем-Одинцово» (Московская область).

«Локомотив» (Калининградская область) - «Енисей» (Красноярск) - 3:0. «Динамо-Метар» (Челябинск) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) - 0:3. «Динамо-Казань» (Казань) - «Динамо» (Краснодар) - 3:0. «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» (Санкт-Петербург) - 3:0.