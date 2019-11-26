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Саратовская область присоединится к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Новости


1 Декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Тема этого года объявлена ЮНЭЙДС (Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД) «Сообщества добиваются перемен».

В преддверии этого дня в Саратовской области запланированы мероприятия для населения области, которые пройдут в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 25 ноября по 1 декабря 2019 года. Акция направлена на решение важнейших задач Государственной стратегии противодействия ВИЧ - инфекции.

В настоящее время в России 808 тысяч граждан являются ВИЧ - положительными. Ежегодный прирост числа больных составляет 85 тысяч. В 75% случаев заражения вирусом иммунодефицита человека выявляется на ранних стадиях.

План мероприятий, проводимых на территории Саратовской области в рамках акции, включает в себя тренинги, лекции, уроки здоровья, спортивные мероприятия, флешмобы, родительские собрания, организацию тестирования на ВИЧ и другие мероприятия.

Пройти добровольное анонимное тестирование можно будет в ТЦ «ТАУ Галерея» (26 ноября с 12.00) и ТЦ «Карусель» (27 ноября с 10.00), на железнодорожном вокзале (28 ноября с 13.00).
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