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В Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке открыли I Областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»
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В Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке открыли I Областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»

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23 ноября в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке торжественно открыли I Областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный 85-летию со дня рождения известного композитора, нашего земляка.

В этом году конкурс «Приношение Альфреду Шнитке» впервые проводится в статусе областного. Учредитель конкурса - министерство культуры Саратовской области. Организаторы – Саратовский областной учебно-методический центр и Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке.

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты профессиональных образовательных учреждений, студенты образовательных учреждений высшего образования, профессиональные исполнители.

В состав жюри вошли представители министерства культуры Саратовской области, Саратовского областного учебно-методического центра, Музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке, ведущие преподаватели.

В программе – конкурсные выступления участников, научно-практическая конференция, посвящённая творчеству А.Г. Шнитке, творческая мастерская-вернисаж «Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей», творческая мастерская композиторов «По стопам Шнитке».

В программ конкурсного дня - торжественное подведение итогов с награждением победителей и праздничный концерт.
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