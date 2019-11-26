В Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке открыли I Областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»
23 ноября в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке торжественно открыли I Областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный 85-летию со дня рождения известного композитора, нашего земляка.
В этом году конкурс «Приношение Альфреду Шнитке» впервые проводится в статусе областного. Учредитель конкурса - министерство культуры Саратовской области. Организаторы – Саратовский областной учебно-методический центр и Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке.
В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты профессиональных образовательных учреждений, студенты образовательных учреждений высшего образования, профессиональные исполнители.
В состав жюри вошли представители министерства культуры Саратовской области, Саратовского областного учебно-методического центра, Музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке, ведущие преподаватели.
В программе – конкурсные выступления участников, научно-практическая конференция, посвящённая творчеству А.Г. Шнитке, творческая мастерская-вернисаж «Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей», творческая мастерская композиторов «По стопам Шнитке».
В программ конкурсного дня - торжественное подведение итогов с награждением победителей и праздничный концерт.