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Жительница Балашова отметила столетний юбилей

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Столетний юбилей отметила одна из старейших жительниц Балашова Анна Ивановна Чихирева.

С такой знаменательной датой юбиляра поздравил коллектив Управления Пенсионного фонда РФ в Балашовском районе во главе с начальником УПФР Ириной Юрьевной Пакулиной.
На своем веку Анна Ивановна пережила многое. Но самыми трудными для женщины, безусловно, стали годы Великой Отечественной войны. На плечи хрупкой девушки легло все домашнее хозяйство, в том числе и мужские заботы. Пока представители сильного пола защищали страну на полях сражений, наша землячка научилась ловко управлять трактором и порой проводила на колхозном поле от зари до самого заката, а потом, придя домой, падала от усталости.
Анна Ивановна является тружеником тыла и ветераном труда. Ведь всю жизнь она честно трудилась на благо Родины и Саратовской области. В этом году исполнилось ровно 45 лет, как жительница Балашова ушла на пенсию. Но до сих пор бабушка Аня, как может, старается помогать своим родным.

Многие из окружения балашовской пенсионерки говорят, что именно любовь дружной семьи придает ей силу и жизненную энергию. У Анны Ивановны 6 внуков и 8 правнуков. Большинство из них, конечно же, собрались на торжество по поводу 100-летнего юбилея своей самой мудрой и любимой родственницы. Чтобы принять всех гостей, которые в этот день захотели поздравить именинницу, организаторам пришлось искать большой зал и нанимать ведущего. Ведь, несмотря на почтенный возраст, Анна Ивановна, очень любит шумные семейные торжества и не против спеть душевную застольную песню.

Кстати, на сегодняшний день в Балашовском районе проживает 11 пенсионеров, перешагнувших вековой юбилей, из них десять женщин и один мужчина. Самому пожилому жителю района – 102 года.
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