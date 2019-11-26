Более миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
По данным на 22 ноября всего привито против гриппа 1 млн. 067 тыс. 119 человек (в том числе 226 419 детей и 840 700 взрослых), общий охват населения области вакцинацией против гриппа составил – 43,7% или 50,9% от прикрепленного населения к медицинским организациям.
Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.
Министерство здравоохранения области напоминает населению о мерах профилактики гриппа. Необходимо избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых есть жар (температура) и кашель; тщательно и часто мыть руки водой с мылом. Придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.
С момента появления симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – грипп опасен и коварен своими осложнениями.