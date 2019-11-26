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Более миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
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Более миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа

Новости


По данным на 22 ноября всего привито против гриппа 1 млн. 067 тыс. 119 человек (в том числе 226 419 детей и 840 700 взрослых), общий охват населения области вакцинацией против гриппа составил – 43,7% или 50,9% от прикрепленного населения к медицинским организациям.

Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Министерство здравоохранения области напоминает населению о мерах профилактики гриппа. Необходимо избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых есть жар (температура) и кашель; тщательно и часто мыть руки водой с мылом. Придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.

С момента появления симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – грипп опасен и коварен своими осложнениями.
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