В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино
С 11 по 15 ноября в СГУ в рамках Фестиваля актуального научного кино, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, прошли Дни научного кино .
ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.
В рамках фестиваля были показаны самые интересные полнометражные фильмы о науке со всего мира, а также предоставлена уникальная возможность их последующего обсуждения с экспертами в данной области. Были затронуты такие актуальные темы, как роль искусственного интеллекта в жизни современного человека; особенностях и опасности радиации, причины взрыва четвертого реактора на Чернобыльской АЭС; о проблемах в научном сообществе, научном и ненаучном знании; креативности и многом другом.
Организаторы и участники фестиваля попытались рассказать о сложных вещах простым и доступным языком, тем самым позволив каждому участнику не только существенно пополнить копилку знаний в различных областях науки, но и сделать этот процесс поистине увлекательным.
Дарья Арюткина, студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"
ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.
В рамках фестиваля были показаны самые интересные полнометражные фильмы о науке со всего мира, а также предоставлена уникальная возможность их последующего обсуждения с экспертами в данной области. Были затронуты такие актуальные темы, как роль искусственного интеллекта в жизни современного человека; особенностях и опасности радиации, причины взрыва четвертого реактора на Чернобыльской АЭС; о проблемах в научном сообществе, научном и ненаучном знании; креативности и многом другом.
Организаторы и участники фестиваля попытались рассказать о сложных вещах простым и доступным языком, тем самым позволив каждому участнику не только существенно пополнить копилку знаний в различных областях науки, но и сделать этот процесс поистине увлекательным.
Дарья Арюткина, студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"