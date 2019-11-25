25 ноября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:52 | 24 ноября
В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино
17:47 | 23 ноября
Мусса Экзеков предложил объявить 2021 год Годом малочисленных народов России
17:44 | 23 ноября
Хризотилцементные трубы помогут предотвратить трагедии в ЖКХ
17:41 | 23 ноября
«Цветной мир» помог создать производство деталей для локомотивных депо
17:00 | 22 ноября
Аэропорт «Гагарин» признан лучшим инфраструктурным проектом 2019 года
16:08 | 22 ноября
В электронном кабинете на сайте ПФР www.pfrf запущен новый сервис
15:15 | 22 ноября
В Саратове началось рейтинговое голосование за территории, которые благоустроят в 2020 году
14:13 | 22 ноября
Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности
13:28 | 22 ноября
Долг УК Саратова перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил два миллиарда рублей
12:30 | 22 ноября
В Саратовской области будет проложена "Тропа памяти"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино

Новости / Общество
С 11 по 15 ноября в СГУ в рамках Фестиваля актуального научного кино, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, прошли Дни научного кино .
В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино

ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.

В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино

В рамках фестиваля были показаны самые интересные полнометражные фильмы о науке со всего мира, а также предоставлена уникальная возможность их последующего обсуждения с экспертами в данной области. Были затронуты такие актуальные темы, как роль искусственного интеллекта в жизни современного человека; особенностях и опасности радиации, причины взрыва четвертого реактора на Чернобыльской АЭС; о проблемах в научном сообществе, научном и ненаучном знании; креативности и многом другом.

В СГУ прошёл фестиваль актуального научного кино

Организаторы и участники фестиваля попытались рассказать о сложных вещах простым и доступным языком, тем самым позволив каждому участнику не только существенно пополнить копилку знаний в различных областях науки, но и сделать этот процесс поистине увлекательным.

Дарья Арюткина, студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код