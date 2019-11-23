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Мусса Экзеков предложил объявить 2021 год Годом малочисленных народов России

Новости
Объявить 2021 год Годом малочисленных народов России – с таким предложением обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому заместитель Председателя Народного Собрания Карачаево-Черкесской республики и президент международного объединения «Алашара» Мусса Экзеков.
Мусса Экзеков предложил объявить 2021 год Годом малочисленных народов России

Инициатива была выдвинута как закономерный итог VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, главным предметом обсуждения на котором стала тема «Культурные коды в условиях глобализации». Мусса Экзеков отмечает в обращении, что проблема сохранения самобытных традиций, культур и языков этносов, населяющих Российскую Федерацию, очень актуальна сегодня, подчеркивая: примером построения системы развития культуры малых народов может стать опыт, приобретенный за многолетнюю работу в Международном объединении по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» над вопросами сохранения и развития абазинской культуры в России и за ее пределами.
Мусса Экзеков считает, что проведение в 2021 году Года малочисленных народов России может стать существенным вкладом в популяризацию культур малочисленных народов и их богатейшего культурного наследия. По словам общественного деятеля, руководители многих музеев и представители сообщества этнографов поддержали идею, направленную на сохранение культурного многообразия России.

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