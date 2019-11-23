Хризотилцементные трубы помогут предотвратить трагедии в ЖКХ

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Напомним, автомобиль с двумя мужчинами провалился в яму и был полностью залит кипятком. Люди погибли, 67 жилых домов района лишились горячего водоснабжения.Специалисты отмечают: решение проблемы есть. Необходимо использовать в системе ЖКХ качественные материалы из хризотилцемента. Большая часть этого продукта производится в РФ. Хризотилцементные трубы имеют гарантию 30 лет, легко поддаются ремонту и замене, имеют конкурентную стоимость. Хризотиловое волокно, применяемое для производства труб, выдерживает температуру до 1500°С, не проводит электричество, огнеупорно, слабо подвержено влиянию окружающей среды и механическим воздействиям, его прочность на разрыв составляет от 600 до 800 Мпа, что сопоставимо с лучшими марками стали.Ученые из Национального исследовательского университета ВШЭ, Института менеджмента инноваций и Высшей школы маркетинга и развития бизнеса провели исследование. Они доказали: экономия составит 2,7 млрд. руб. по трубам в год без учета долгосрочной экономии на обслуживании и ремонте, если долю производства хризотилцементных труб в имеющемся объеме производства аналогичной по назначению довести хотя бы до 10%.