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«Цветной мир» помог создать производство деталей для локомотивных депо

Новости
Компания «Цветной мир», российский поставщик 3D оборудования, помогла подразделению ГК Трансмашхолдинг/ЛокоТех – 2050.АТ – создать производство запчастей для локомотивных депо.

«Цветной мир» помог создать производство деталей для локомотивных депо


С помощью 3D-принтеров Raise3D Pro2 инженеры 2050.АТ меньше чем за год наладили собственное производство деталей для локомотивного хозяйства (которые не требуют согласования с РЖД и обязательной сертификации), прототипов и функциональных деталей для машиностроения, различных 3D объектов: от шлемов виртуальной реальности до пресс-форм для дальнейшего производства.
«Цветной мир» предоставил железнодорожникам не просто 3D принтеры, а целое комплексное решение. Это 3D принтеры Raise3D, позволяющие создать штучное, мелкосерийное и среднесерийное производства и организовать 3D фермы; программное обеспечение ideaMaker с 64-битным движком, интуитивным интерфейсом и возможностью удаленного управления; облачная платформа RaiseCloud для автоматизации процесса печати и удаленного управления группой 3D принтеров.

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