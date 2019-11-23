«Цветной мир» помог создать производство деталей для локомотивных депо
Компания «Цветной мир», российский поставщик 3D оборудования, помогла подразделению ГК Трансмашхолдинг/ЛокоТех – 2050.АТ – создать производство запчастей для локомотивных депо.
С помощью 3D-принтеров Raise3D Pro2 инженеры 2050.АТ меньше чем за год наладили собственное производство деталей для локомотивного хозяйства (которые не требуют согласования с РЖД и обязательной сертификации), прототипов и функциональных деталей для машиностроения, различных 3D объектов: от шлемов виртуальной реальности до пресс-форм для дальнейшего производства.
«Цветной мир» предоставил железнодорожникам не просто 3D принтеры, а целое комплексное решение. Это 3D принтеры Raise3D, позволяющие создать штучное, мелкосерийное и среднесерийное производства и организовать 3D фермы; программное обеспечение ideaMaker с 64-битным движком, интуитивным интерфейсом и возможностью удаленного управления; облачная платформа RaiseCloud для автоматизации процесса печати и удаленного управления группой 3D принтеров.
С помощью 3D-принтеров Raise3D Pro2 инженеры 2050.АТ меньше чем за год наладили собственное производство деталей для локомотивного хозяйства (которые не требуют согласования с РЖД и обязательной сертификации), прототипов и функциональных деталей для машиностроения, различных 3D объектов: от шлемов виртуальной реальности до пресс-форм для дальнейшего производства.
«Цветной мир» предоставил железнодорожникам не просто 3D принтеры, а целое комплексное решение. Это 3D принтеры Raise3D, позволяющие создать штучное, мелкосерийное и среднесерийное производства и организовать 3D фермы; программное обеспечение ideaMaker с 64-битным движком, интуитивным интерфейсом и возможностью удаленного управления; облачная платформа RaiseCloud для автоматизации процесса печати и удаленного управления группой 3D принтеров.