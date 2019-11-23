Аэропорт «Гагарин» признан лучшим инфраструктурным проектом 2019 года
Вчера на тожественной церемонии в рамках XIII Международного форума «Транспортная неделя - 2019» аэропорт «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов) был отмечен профессиональным жюри VI Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения» как лучший инфраструктурный проект 2019 года.
Награда была вручена холдингу «Аэропорты Регионов», который в рамках государственно-частного партнерства реализовал крупнейший инфраструктурный проект по строительству нового аэропорта в Саратовской области. Общий бюджет строительства составил 22 млрд руб., в том числе 8,2 млрд руб. частных инвестиций.
Инфраструктура новой авиагавани позволила не только начать обслуживать современные типы самолетов, среди которых воздушные суда семейств Boeing 737 и Airbus A320, и тем самым привлечь новые авиакомпании, но и расширить географию полетов. Отметим, что пассажиропоток аэропорта «Гагарин» демонстрирует уверенную динамику роста и с начала работы превысил загрузку старого аэропорта Саратова (Центральный) за аналогичный период на 26%.