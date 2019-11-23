23 ноября 2019 СУББОТА
Новости
17:00 | 22 ноября
Аэропорт «Гагарин» признан лучшим инфраструктурным проектом 2019 года
16:08 | 22 ноября
В электронном кабинете на сайте ПФР www.pfrf запущен новый сервис
15:15 | 22 ноября
В Саратове началось рейтинговое голосование за территории, которые благоустроят в 2020 году
14:13 | 22 ноября
Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности
13:28 | 22 ноября
Долг УК Саратова перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил два миллиарда рублей
12:30 | 22 ноября
В Саратовской области будет проложена "Тропа памяти"
11:39 | 22 ноября
В Саратовской области стартовал конкурс «Человек года»
10:48 | 22 ноября
Пианистка из Саратова стала лауреатом фестиваля-конкурса «Мозаика вечных шедевров"
09:58 | 22 ноября
Саратовская команда заняла второе место по всестилевому каратэ на Евразийских студенческих играх боевых искусств
09:10 | 22 ноября
В декабре начнется расчистка водохранилища на реке Еруслан
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности

Новости
Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности


Стали известны результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов среднего профессионального образования 2019-2020 учебного года.

Победителями интеллектуального состязания стали 99 участников, призовые места заняли 3 657 пользователей. В этот раз количество участников Олимпиады было рекордным – задания выполнили 46 000 учащихся и 2 300 педагогов из 81 региона страны.

Задания Олимпиады, подготовленные коллективом авторов, соответствовали стандартами заданий международного исследования PISA по финансовой грамотности. Знания по финансовой грамотности проверялись в заочной форме в два тура в пяти возрастных группах: учащиеся 5-6-х классов (10-12 лет), 7-8-х классов (12-14 лет), 9-классов (14-16- лет), 10-11 классов (15-18 лет), учащиеся колледжей и техникумов (15-18 лет).

Организатором Олимпиады выступило ООО «АйТи Агентство ОСӠ» в рамках реализации совместного Проекта РФ и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по заказу Министерства финансов РФ.