Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности
Стали известны результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов среднего профессионального образования 2019-2020 учебного года.
Победителями интеллектуального состязания стали 99 участников, призовые места заняли 3 657 пользователей. В этот раз количество участников Олимпиады было рекордным – задания выполнили 46 000 учащихся и 2 300 педагогов из 81 региона страны.
Задания Олимпиады, подготовленные коллективом авторов, соответствовали стандартами заданий международного исследования PISA по финансовой грамотности. Знания по финансовой грамотности проверялись в заочной форме в два тура в пяти возрастных группах: учащиеся 5-6-х классов (10-12 лет), 7-8-х классов (12-14 лет), 9-классов (14-16- лет), 10-11 классов (15-18 лет), учащиеся колледжей и техникумов (15-18 лет).
Организатором Олимпиады выступило ООО «АйТи Агентство ОСӠ» в рамках реализации совместного Проекта РФ и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по заказу Министерства финансов РФ.