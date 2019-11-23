В электронном кабинете на сайте ПФР www.pfrf запущен новый сервис.

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С его помощью со своего компьютера, не выходя из дома, можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Такой государственной социальной помощью пользуются федеральные льготники, являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты, а это свыше 172 тысяч жителей Саратовской области.Справка предъявляется в организации, оказывающие социальные услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.Справка может также понадобиться при обращении в Фонд социального страхования за путевкой на санаторно-курортное лечение.Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При наличии соответствующего права, в кабинете будет сформирован документ, который можно распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет справка равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.Напомним, что набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. По выбору человека социальные услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента. Сумма НСУ ежегодно с 1 февраля индексируется и в настоящее время составляет 1121,42 руб. в месяц.