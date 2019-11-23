Долг УК Саратова перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил два миллиарда рублей

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На сегодняшний день они не оплатили 2,1 млрд рублей. Для примера, этой суммы бы хватило на реконструкцию более 300 км внутриквартальных теплотрасс диаметром 100-200 мм, переданных от муниципалитета в рамках концессионного соглашения.Крупнейшими должниками перед энергетиками за теплоресурсы являются: ООО «Прогресс» (109,1 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Фри ДОМ-К» (44,3 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Фри ДОМ» (42 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Фортуна» (39,8 млн рублей), ООО «У.К.ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА» (39,7 млн рублей), ООО УО "Домовой совет" (27,2 млн рублей), ООО "Управляющая компания Волжская-Саратов" (15,3 млн рублей), ООО "Центр Коммунального Обслуживания "Ресурс" (15,2 млн рублей).Для борьбы с должниками, которые не перечисляют ресурсоснабжающим организациям платежи населения за потребленные теплоресурсы, применяется процедура банкротства недобросовестных управляющих организаций. Также энергетики проводят рейды с судебными приставами и привлекают руководителей управляющих организаций к субсидиарной ответственности.На сегодняшний день процедура банкротства запущена в отношении управляющей компании ООО «Прогресс». Всего с начала года Саратовский филиал «Т Плюс» инициировал процедуру банкротства 12 УК, которые уклоняются от оплаты тепла и горячего водоснабжения. При этом у организаций сохраняется возможность погасить задолженность и, тем самым, избежать процедуры признания организации несостоятельной.Кроме этого, за нецелевое использование средств жителей многоквартирных домов, которые предназначались для оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения, к субсидиарной ответственности привлечены руководители ООО «УК «Люксжилсервис», ООО «УК «Центр-Дом». Работа в этом направлении ведется и сейчас. Подобные процедуры уже запущены в отношении ряда руководителей УК, ТСЖ.Энергетики напоминают, наличие долгов за тепло управляющей организации должно стать для каждого жителя тревожным сигналом: многомиллионная задолженность может свидетельствовать о нецелевом использовании средств собственников жилья, которые оплачивают ГВС и отопление через расчетные центры УК, ТСЖ или ЖСК.