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12:30 | 22 ноября
В Саратовской области будет проложена "Тропа памяти"
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В Саратовской области будет проложена "Тропа памяти"

Новости


Победителем конкурса грантов для физических лиц до 30 лет Федерального агентства по делам молодежи стал проект руководителя центра психолого- педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних «Свет» ГБУ РЦ «Молодежь плюс» Сергея Котлячкова «Театральная патриотическая экспедиция «Тропа памяти».

Этот проект поддержан грантом в размере 500 тысяч рублей. В ходе патриотической экспедиции, проведение которой запланировано на 1-9 мая 2020 года, волонтеры проекта пройдут по маршруту с.Широкое - с.Малая Скатовка - п. Готовицкий - с.Клещевка - с.Усть-Курдюм (более 70 км). В каждом селе они будут показывать жителям интерактивный патриотический спектакль «Баллада о войне», посвященный подвигу советских солдат в боях против фашистских оккупантов.

Особенностью проекта будет то, что весь маршрут волонтеры преодолеют в форме образца 1943 года. Также в ходе экспедиции будет вестись видео- и фотосъемка для создания цикла короткометражных социальных роликов «Мы за мир», в которых волонтеры, принимающие участие в проекте будут описывать свои ощущения, эмоции, а жители сел оставят отзывы и поделятся впечатлениями от спектакля.
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