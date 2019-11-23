В Саратовской области стартовал конкурс «Человек года»
Новый конкурс стартовал сегодня в Саратовской области.
Журналисты предлагают саратовцам выбрать «Человека года». За 12 месяцев 2019-го в Саратовской области политики, общественные деятели, спортсмены, артисты, сотрудники силовых ведомств отметились яркими поступками. В декабре информационная служба телеканала «Саратов 24» назовет лучшего из лучших.
«Конкурсы «Человек года» проводят многие авторитетные мировые и общероссийские издания. В Саратове подобного проекта нет, поэтому коллектив информационной службы «Саратов 24» принял решение восполнить этот пробел. Своих кандидатов выставили органы власти, руководство правоохранительных органов и общественных организаций», - рассказал главный редактор информационной службы «Саратов 24» Илья Леонтьев.