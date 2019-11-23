Саратовская команда заняла второе место по всестилевому каратэ на Евразийских студенческих играх боевых искусств
В Уфе 16 ноября завершились II Евразийские студенческие игры боевых искусств.
К участию в масштабном спортивном форуме были допущены обучающиеся из регионов РФ и стран Евразии в возрасте от 16 до 25 лет. Командный зачёт проводился среди образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
От Саратовской области приняли участие команда ГБПОУ "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва" и команда Саратовской государственной юридической академии. Официальный представитель команды от Саратовской области по всестилевому каратэ преподаватель училища олимпийского резерва Ирина Рыбакова. Команда училища олимпийского резерва в общекомандном зачёте заняла 2 место: Павел Белорусов - 3 золотые медали, Илионора Илиманова - 2 золота и 1 серебро, Анастасия Земскова - золото, Юлия Андреева - золото и серебро. Команда Саратовской государственной юридической академии заняла 7 место.