23 ноября 2019 СУББОТА
Новости
17:00 | 22 ноября
Аэропорт «Гагарин» признан лучшим инфраструктурным проектом 2019 года
16:08 | 22 ноября
В электронном кабинете на сайте ПФР www.pfrf запущен новый сервис
15:15 | 22 ноября
В Саратове началось рейтинговое голосование за территории, которые благоустроят в 2020 году
14:13 | 22 ноября
Объявлены результаты III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности
13:28 | 22 ноября
Долг УК Саратова перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысил два миллиарда рублей
12:30 | 22 ноября
В Саратовской области будет проложена "Тропа памяти"
11:39 | 22 ноября
В Саратовской области стартовал конкурс «Человек года»
10:48 | 22 ноября
Пианистка из Саратова стала лауреатом фестиваля-конкурса «Мозаика вечных шедевров"
09:58 | 22 ноября
Саратовская команда заняла второе место по всестилевому каратэ на Евразийских студенческих играх боевых искусств
09:10 | 22 ноября
В декабре начнется расчистка водохранилища на реке Еруслан
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовская команда заняла второе место по всестилевому каратэ на Евразийских студенческих играх боевых искусств

Новости


В Уфе 16 ноября завершились II Евразийские студенческие игры боевых искусств.

К участию в масштабном спортивном форуме были допущены обучающиеся из регионов РФ и стран Евразии в возрасте от 16 до 25 лет. Командный зачёт проводился среди образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

От Саратовской области приняли участие команда ГБПОУ "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва" и команда Саратовской государственной юридической академии. Официальный представитель команды от Саратовской области по всестилевому каратэ преподаватель училища олимпийского резерва Ирина Рыбакова. Команда училища олимпийского резерва в общекомандном зачёте заняла 2 место: Павел Белорусов - 3 золотые медали, Илионора Илиманова - 2 золота и 1 серебро, Анастасия Земскова - золото, Юлия Андреева - золото и серебро. Команда Саратовской государственной юридической академии заняла 7 место.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код