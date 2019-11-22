В Региональном центре поддержки одарённых детей открывается выставка «Учитель и ученики»
Завтра в 15 часов в выставочном зале Регионального центра поддержки одарённых детей Саратовского областного учебно-методического центра по адресу: Саратов, улица Волжская, 32 состоится презентация выставки «Учитель и ученики».
На выставке будут представлены созданные в рамках проекта «Белый окунь» пленэрные этюды преподавателя Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Александра Гвоздю и его учеников – студентов и выпускников училища.
«Белый окунь» – лодка, давшая название творческому проекту. С 2013 года на борту «Белого окуня» команда проекта в составе преподавателей, студентов Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова, выпускников училища разных лет, саратовских художников совершает путешествия по родному краю. Содержанием и итогом каждого путешествия становится создание пленэрных этюдов, посвященных красоте окружающей природы.
Летом 2019 года состоялось очередное путешествие «Белого окуня» по реке Хопёр в Балашовском районе. Участниками пленэра стали Александр Гвоздю, Евгений Фирсов, Мария Пампуха, Марина Володина, Наталья Подвигина, Наталья Головатюк, Светлана Роженко, Герман Ридель, Мария Балдина и студент 4 курса специальности «Живопись» Андрей Меньшов.
На выставке в Региональном центре поддержки одаренных детей представлено 54 работы, созданные авторами - участниками проекта «Белый окунь» в этом году.
С выставкой «Учитель и ученики» можно ознакомиться в выставочном зале Регионального центра поддержки одаренных детей с 19 ноября по 2 декабря по адресу: ул. Волжская, 32.