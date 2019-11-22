Конный клуб «Hermes» получил высокую оценку Ассамблеи Международной федерации конного спорта
С 16 по 19 ноября в Москве впервые в истории России прошла Генеральная Ассамблея Международной федерации конного спорта.
Знаменательное событие собрало участников из 134 стран. Члены Ассамблеи - не просто те, кто неравнодушен к конному, это те, кто определяет его будущее.
На официальном мероприятии, приуроченном к открытию Генеральной Ассамблеи присутствовала генеральный директор Саратовского конного клуба международного уровня «Hermes» Татьяна Ефремова. Клуб, расположенный в Саратовском районе (д. Долгий Буерак), не раз был удостоен самой высокой оценки со стороны Федерации конного спорта России как уникальная база для развития спорта в регионе и подготовки будущих чемпионов по конкуру и выездке.