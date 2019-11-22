Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора

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Данный подход позволит внести корректировки в базу данных о потребителях коммунальной услуги без фактических начислений. Для подготовки платежных документов, в соответствии с действующим законодательством, оператор начислений имеет право брать данные только из открытых источников. В них может содержаться утратившая актуальность информация, а также отсутствовать сведения о временно выбывших гражданах.«Мы учитываем накопленный нами опыт при подготовке к работе в районах Правобережья. Совместно с оператором начислений мы будем обрабатывать информацию, поступившую онлайн через личный кабинет. Также, в каждом районе будут работать специалисты компании, которые смогут принять документы и внести корректировки. Просим жителей отнестись со всей ответственностью к данным в «нулевых» платежках, чтобы их можно было заблаговременно скорректировать. Напомню, что в соответствии с действующим законодательством потребители обязаны предоставить достоверную информацию для корректного начисления», – заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.