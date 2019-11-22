22 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 21 ноября
В Региональном центре поддержки одарённых детей открывается выставка «Учитель и ученики»
16:21 | 21 ноября
Конный клуб «Hermes» получил высокую оценку Ассамблеи Международной федерации конного спорта
15:35 | 21 ноября
Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора
14:49 | 21 ноября
В Саратове пройдут областные родительские собрания в режиме видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе»
14:02 | 21 ноября
В четырех городах мира прошел XX Всемирный аукцион Белого трюфеля Альба
13:00 | 21 ноября
В Саратове пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки
12:03 | 21 ноября
Актуальным вопросам ведения бизнеса посвятят конференцию «Стартап-2020»
11:33 | 21 ноября
Состоялась спартакиада пенсионеров из стационарных учреждений области
10:48 | 21 ноября
Ответственность за финансово-технический мониторинг проекта «Фабрики проектного финансирования» возложена на SEVERIN DEVELOPMENT
10:32 | 21 ноября
Анна Довгалюк привлекла внимание общества к проблеме домашнего насилия
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Жители районов Правобережья получат «нулевые» платежки от Регоператора

Новости


Региональный оператор Саратовской области совместно с «Городским расчетным центром» (СарРЦ) выпустит «нулевые» платежные документы для физических лиц в зоне деятельности 2 - районах Правобережья.

Данный подход позволит внести корректировки в базу данных о потребителях коммунальной услуги без фактических начислений. Для подготовки платежных документов, в соответствии с действующим законодательством, оператор начислений имеет право брать данные только из открытых источников. В них может содержаться утратившая актуальность информация, а также отсутствовать сведения о временно выбывших гражданах.

«Мы учитываем накопленный нами опыт при подготовке к работе в районах Правобережья. Совместно с оператором начислений мы будем обрабатывать информацию, поступившую онлайн через личный кабинет. Также, в каждом районе будут работать специалисты компании, которые смогут принять документы и внести корректировки. Просим жителей отнестись со всей ответственностью к данным в «нулевых» платежках, чтобы их можно было заблаговременно скорректировать. Напомню, что в соответствии с действующим законодательством потребители обязаны предоставить достоверную информацию для корректного начисления», – заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.