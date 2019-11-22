В Саратове пройдут областные родительские собрания в режиме видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе»
22 и 29 ноября в Саратовском областном институте развития образования в 15.00 пройдут областные родительские собрания в формате видеоконференции «Готовимся к экзаменам вместе». Организатор – министерство образования области.
22 ноября родительское собрание пройдет для родителей одиннадцатиклассников, 29 ноября – для родителей девятиклассников.
На встречах сотрудники областного минобразования и представители предметных экзаменационных комиссий по русскому языку и математике расскажут о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, процедурах выполнения и оценивания экзаменационных заданий по предметам, по итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), а также особенностях ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
Также будут даны психолого-педагогические рекомендации родителям по подготовке детей к экзаменам.
По вопросу участия в родительских собраниях необходимо обратиться в образовательную организацию по месту обучения выпускника.