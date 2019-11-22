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В четырех городах мира прошел XX Всемирный аукцион Белого трюфеля Альба

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В четырех городах мира прошел XX Всемирный аукцион Белого трюфеля Альба

Международный благотворительный аукцион Белого трюфеля Альба прошел в двадцатый раз 10 ноября.

В этом году мероприятие было организовано одновременно в четырех городах – Москве, Гонконге, Сингапуре и, конечно, в Альбе, в итальянском замке Гринцане-Кавур. Это событие считается в мире благотворительности, гастрономии и гурманов одним из самых важных – все вырученные на аукционе средства передаются нуждающимся людям. За 20-летнюю историю организаторам удалось собрать для благотворительных фондов всего мира около 5 млн евро.

В Москве аукцион Белого трюфеля Альба состоялся в Боско кафе на Красной площади. Торги за обедом принесли 7000 евро. Их направят в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Белый трюфель – это самый редкий и дорогой сорт трюфелей. Его называют белым бриллиантом и подземной драгоценностью. Добывают грибы в регионе Пьемонт на северо-западе Италии осенью с помощью специально обученных собак породы лаготто-романьоло.